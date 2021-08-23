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23.08.2021 17:05
Рубрика: Происшествия

Продлен запрет на вход в липецкие леса

Текст: Антон Валагин (Липецк)

Липецкие власти продлили до 9 сентября ограничение на вход и въезд в леса региона. Решение принято в связи с высокой вероятностью пожаров и действующем в области особым противопожарным режимом, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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На ведущих в лесные массивы дорогах организованы посты и контрольно-пропускные пункты. Лесные инспекторы совместно с правоохранителями проводят рейды против нарушителей запрета. Совместно с МЧС организовано патрулирование лесов рядом с областным центром.

Власти напоминают, что в рамках особого противопожарного режима запрещены не только прогулки в лес, но и разведение костров, сжигание сухой травы и мусора. За нарушение ограничений предусмотрен штраф до полумиллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Лесные пожары

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