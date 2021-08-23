Путин объявил о строительстве четырех новых подлодок

Идет работа по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружения, среди них новый авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", беспилотный летательный аппарат "Охотник", сообщил Владимир Путин. "Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь", - оценил он.

"Наши армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений. Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80 процентов", - заявил президент. Это больше, чем в других ядерных странах, сравнил он, и показывает уровень развития вооруженных сил России, возможности науки и техники.

В этом году в форуме участвует свыше 90 процентов предприятий и организаций ОПК, выполняющих гособоронзаказ. Путин заверил, что они готовы к международному сотрудничеству, к самой широкой кооперации в разработке и выпуске современного вооружения. Российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке, и сейчас надежно защищает безопасность многих стран. Оборонные предприятия, несмотря на сложности, вызванные пандемией, точно в срок производят и поставляют экспертную продукцию и ни на день не прекращали работу. "России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам", - заявил президент.