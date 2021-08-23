Снаряды с дронами для РСЗО подготовили к испытаниям

Опытная партия боеприпасов нового типа для реактивных систем залпового огня подготовлена к испытаниям. Снаряды отличаются от обычных тем, что с них могут запускаться беспилотники.

- Идет подготовка опытной партии к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов в этой разработке нет, - рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Реактивными снарядами с беспилотниками планируется, в частности, оснащать РСЗО "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров. Выпущенные над целью дроны будут корректировать огонь реактивной артиллерии.

Ранее генеральный директор разработавшего боеприпасы тульского НПО "Сплав" Александр Смирнов рассказал о сложностях проекта. При раскрытии снаряда на большой скорости, по его словам, возникает "очень серьезное возмущение" для выходящих из него элементов.