В московском метро открыли скульптуру, которая считалась утраченной более 20 лет

Скульптуру "Советская Белоруссия" демонтировали в 1997 году, когда строили второй выход со станции метро "Белорусская" Кольцевой линии.

Более 20 лет скульптура, установленная на станции в начале 1950-х, считалась утраченной, пока не была обнаружена в 2018 году в одном из электродепо.

После реставрации "Советскую Белоруссию" было решено вернуть на "Белорусскую", но уже не Кольцевой, а Замоскворецкой линии. С нее есть только один выход в город, а вторая стена - глухая. Возле нее и поставили скульптуру, предаврительно убрав оттуда памятник Ленину, который переместили в наземный вестибюль.

Такое решение взвало неоднозначную реакцию москвичей. Кто-то приветствует возвращение памятника, кто-то высказывается против, указывая на то, что "Белорусская"-радиальная меньше "Белорусской"-кольцевой и скульптура сюда не вписывается. Кроме того, станция является памятником архитектуры и любые изменения ее облика требуют согласований.