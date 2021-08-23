За три года в Москве построят 11 автомостов через реки. Об этом сообщил сегодня журналистам глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он рассказал: "До 2024 в столице планируется построить 11 автомобильных мостов, соединяющих разные берега рек. Это позволит сократить перепробег транспорта по городу, а также снизить загруженность дорог".

Он напомнил, что за минувшее десятилетие в городе добавилось 16 автомобильных мостов: "Самые значительные из них - это два моста в составе Северо-Западной хорды - Крылатский через Москву-реку и балочный через шлюз N 9 канала имени Москвы, а также мост через Кожуховский затон к парку развлечений "Остров мечты". Из строящихся переправ до конца этого года запустят мост через реку Сходня, который сооружается в рамках реконструкции Волоколамского шоссе. В будущем году войдет в строй один из самых протяженных мост длиной 270 метров через Москву - реку в районе улицы Каспийской, который возводится в составе Юго-Восточной хорды.