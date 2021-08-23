В Москве в понедельник будет +21 и без осадков

В понедельник столичный регион окажется под влиянием антициклона. Воздух сможет прогреться до +21 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, в понедельник существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве +19...+ 21. Атмосферное давление повышенное - 750 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%. Содержание кислорода в пределах нормы.

Температурный рекорд для 23 августа был установлен в 1972 году. Тогда воздух прогрелся до +34,2. А минимальная температура воздуха составила всего +3,6 градуса в 1977 году.