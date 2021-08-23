В Подмосковье мошенники по поддельным документам пытались присвоить жилье

Аферу с чужой жилплощадью пытались провернуть в подмосковном Королеве. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, один из мошенников в многофункциональном центре предъявил подложный паспорт гражданина РФ и документы на оформление в его собственность комнаты квартиры, расположенной в одном из домов по улице Карла Либктнехта. Эту жилплощадь он якобы унаследовал после смерти родственника в 2015 году. При проверке документов работница МФЦ усомнилась в их подлинности и вызвала полицейских.

Полицейские выяснили, что задержанные приобрели в теневом сегменте интернета поддельное свидетельство о праве на наследство по завещанию, а также использовали ранее утерянный паспорт гражданина РФ, в который вклеили фотографию одного из них.

Задержаны 43-летний уроженец ближнего зарубежья и 39-летний житель Подмосковья. Один из них взят под стражу, другой - под домашний арест.