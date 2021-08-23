В Хабаровском крае полиция проверит гибель мужчины от лап тигра

Полицейские в Хабаровском крае начали проверку по факту гибели лесозаготовителя в Нанайском районе.

Коллеги сообщили, что ночью он вышел из строительного вагончика и пропал. На утро неподалеку от бытовки нашли его тапочки, кепку, фонарик. Рядом виднелись следы волочения и крови. Предположительно, на мужчину напал тигр.

"Проводится проверка, следственно-оперативная группа работает на месте", - сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.

В свою очередь гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, отметил, что есть три версии случившегося: нападение тигра, нападение медведя или же "попытка людей скрыть свои разборки".