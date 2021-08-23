На Балаковской АЭС остановили энергоблок для планового ремонта

Разгрузка и останов энергоблока проведены в соответствии с технологическим регламентом безопасной эксплуатации без замечаний. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено.
- Это будет типовой капитальный ремонт, - пояснил начальник отдела управления ремонтами Балаковской АЭС Алексей Портнов. - Мы запланировали модернизацию 20 единиц оборудования. Как и на втором энергоблоке, мы испытаем повышенным давлением самый главный барьер безопасности - герметичное ограждение реакторного отделения, так называемую гермооболочку.
Все запланированные технические операции на третьем энергоблоке направлены на обеспечение высокого уровня безопасности Балаковской АЭС.
Ремонтно-модернизационные работы рассчитаны на 52 суток. За это время будут капитально отремонтированы реакторная и турбогенераторная установки. Это основное оборудование энергоблока, где тепловая энергия пара преобразуется в электрическую энергию. Программой ППР также предусмотрен средний ремонт турбогенераторной установки и текущий ремонт блочного трансформатора.
Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС - без изменений, показатели радиационного фона соответствуют естественным (природным) многолетним фоновым значениям для европейской части территории России - 0,08-0,1 микроЗиверт/час.
В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1 и № 4 в соответствии с плановым графиком несения нагрузки. На энергоблоке № 2 продолжается плановый ремонт, начатый 26 июля.
Суммарная нагрузка по состоянию на 23 августа составляет 2085 МВт.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.
Пресс-релиз предоставлен управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС