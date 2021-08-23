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23.08.2021 13:07

На Балаковской АЭС остановили энергоблок для планового ремонта

В ночь на 21 августа на Балаковской АЭС в соответствии с плановой заявкой по разрешению диспетчера энергосистемы был отключен от сети для перегрузки топлива и проведения планово-предупредительного ремонта энергоблок №3.
Фото: Пресс-служба Балаковской АЭС Фото: Пресс-служба Балаковской АЭС
Фото: Пресс-служба Балаковской АЭС

Разгрузка и останов энергоблока проведены в соответствии с технологическим регламентом безопасной эксплуатации без замечаний. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено.

- Это будет типовой капитальный ремонт, - пояснил начальник отдела управления ремонтами Балаковской АЭС Алексей Портнов. - Мы запланировали модернизацию 20 единиц оборудования. Как и на втором энергоблоке, мы испытаем повышенным давлением самый главный барьер безопасности - герметичное ограждение реакторного отделения, так называемую гермооболочку.

Все запланированные технические операции на третьем энергоблоке направлены на обеспечение высокого уровня безопасности Балаковской АЭС.

Ремонтно-модернизационные работы рассчитаны на 52 суток. За это время будут капитально отремонтированы реакторная и турбогенераторная установки. Это основное оборудование энергоблока, где тепловая энергия пара преобразуется в электрическую энергию. Программой ППР также предусмотрен средний ремонт турбогенераторной установки и текущий ремонт блочного трансформатора.

Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС - без изменений, показатели радиационного фона соответствуют естественным (природным) многолетним фоновым значениям для европейской части территории России - 0,08-0,1 микроЗиверт/час.

В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1 и № 4 в соответствии с плановым графиком несения нагрузки. На энергоблоке № 2 продолжается плановый ремонт, начатый 26 июля.

Суммарная нагрузка по состоянию на 23 августа составляет 2085 МВт.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Пресс-релиз предоставлен управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС

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