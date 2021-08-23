Археологи нашли в Сибири древнее изображение копытного животного

Ранее на этом же месте археологи раскопали могилу, возраст которой может составлять около 1700 лет. Помимо останков женщины и еще одного кремированного тела, там были обнаружены хорошо сохранившееся предметы быта из дерева. Доска с изображением животного также находилась на дне одной из могил.

- Изображение копытного животного, козла или оленя, с воткнутой в его круп стрелой - это большая редкость и удача, потому что в таштыкских могилах практически неизвестны никакие предметы искусства, - подчеркивает хранитель оглахтинской коллекции Государственного Эрмитажа Светлана Панкова. Эта находка выводит нас к целому пласту знаменитых изображений "в таштыкском стиле", которые обычно встречаются только в более поздних памятниках - склепах.

В массовых склепах представители древней археологической культуры, жившие на юге Сибири, хоронили до двухсот человек, но эта традиция появилась на несколько веков позже, нежели захоронения, о которых идет речь в данном случае. Находок, содержащих рисунки и относящихся к раннему периоду таштыкской культуры, - единицы. Встречались лишь деревянные пряжки, костяная булавка с изображением двух козлов, да татуировки на коже погребенных.

По мнению археологов, найденная доска с выгравированным силуэтом животного поможет опознать наскальные изображения того же периода: примерно I-IV веков нашей эры. Известно, что более поздние рисунки уже отличались динамичностью изображений, это были многофигурные композиции охоты или битвы.