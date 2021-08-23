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23.08.2021 09:36
Рубрика: Общество

Археологи нашли в Сибири древнее изображение копытного животного

Текст: Никита Зайков
В ходе археологических раскопок в Хакасии ученые Томского государственного университета и Государственного Эрмитажа обнаружили уникальное изображение копытного животного, вырезанного на доске. Как сообщили в пресс-службе ТГУ, находку извлекли из захоронения на грунтовом могильнике Оглахты.
Фото: Софья Стародубова/Пресс-служба ТГУ Фото: Софья Стародубова/Пресс-служба ТГУ
Фото: Софья Стародубова/Пресс-служба ТГУ

Ранее на этом же месте археологи раскопали могилу, возраст которой может составлять около 1700 лет. Помимо останков женщины и еще одного кремированного тела, там были обнаружены хорошо сохранившееся предметы быта из дерева. Доска с изображением животного также находилась на дне одной из могил.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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- Изображение копытного животного, козла или оленя, с воткнутой в его круп стрелой - это большая редкость и удача, потому что в таштыкских могилах практически неизвестны никакие предметы искусства, - подчеркивает хранитель оглахтинской коллекции Государственного Эрмитажа Светлана Панкова. Эта находка выводит нас к целому пласту знаменитых изображений "в таштыкском стиле", которые обычно встречаются только в более поздних памятниках - склепах.

В массовых склепах представители древней археологической культуры, жившие на юге Сибири, хоронили до двухсот человек, но эта традиция появилась на несколько веков позже, нежели захоронения, о которых идет речь в данном случае. Находок, содержащих рисунки и относящихся к раннему периоду таштыкской культуры, - единицы. Встречались лишь деревянные пряжки, костяная булавка с изображением двух козлов, да татуировки на коже погребенных.

По мнению археологов, найденная доска с выгравированным силуэтом животного поможет опознать наскальные изображения того же периода: примерно I-IV веков нашей эры. Известно, что более поздние рисунки уже отличались динамичностью изображений, это были многофигурные композиции охоты или битвы.

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