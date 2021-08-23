В Хакасии педагогов не допустят к работе без прививок от COVID-19

В Хакасии тех учителей, кто до сих пор не вакцинировался от коронавирусной инфекции, с 1 сентября отстранят от работы без сохранения зарплаты, сообщили в правительстве республики.

Между тем, по данным министра образования республики Ларисы Гимазитуной, на сегодняшний день такую прививку сделали свыше 85 процентов учителей, прививочная кампания среди педагогических коллективов продолжается.

Как рассказала министр, 1 сентября пройдет в хакасских школах в штатном режиме и в соответствии с правилами, введенными главным санитарным врачом РФ. Все праздничные линейки рекомендовано проводить на свежем воздухе исключительно для классов одной параллели с соблюдением всех эпидтребований.

При этом необходимо учитывать санэпидобстановку, которая складывается в каждом конкретном населенном пункте. Родителям на линейках присутствовать разрешается, но при обязательном наличии маски и с соблюдением социальной дистанции.