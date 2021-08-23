Поджигателя отделения полиции под Красноярском отправили на лечение

Вынесен приговор жителю Манского района Красноярского края, который пытался поджечь здание полиции в декабре прошлого года.

Как рассказали в прокуратуре края, ЧП произошло ночью пятого декабря 2020 года. Злоумышленник кинул в окно ОП № 1 МО МВД России "Уярский" бутылку с зажигательной смесью, из-за чего на втором этаже здания начался пожар.

- Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Однако, поскольку у подсудимого обнаружено психическое расстройство, с учетом заключения психиатров ему назначены принудительные меры медицинского характера, - сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что пока постановление в законную силу не вступило.