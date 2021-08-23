Умер заслуженный артист России Георгий Мотинов

Советский, российский певец и актер, педагог, заслуженный артист Молдавской ССР и заслуженный артист России Георгий Васильевич Мотинов скончался 22 августа в Красноярске. Актеру Красноярского музыкального театра было 78 лет.

О смерти артиста сообщает "Культура 24". Без указания причин смерти.

Георгий Мотинов родился в Красноярске 13 октября 1943 года. Окончил ГИТИС, работал солистом Московского государственного академического театра оперетты, Театра оперы и балета Кишинёва, Свердловского академического театра музыкальной комедии, Пермского и Воронежского театров оперы и балета.

Творческая биография артиста насчитывает около ста партий в операх и опереттах, в том числе Онегина, Фигаро и Петруччио. Внимательный зритель может помнить Мотинова по телемюзиклу Феликса Глямшина с Татьяной Шмыгой "Нет счастливее меня".