На Ставрополье 20 тысяч человек остались без света из-за ливня

Сразу шесть населенных пунктов оказались обесточены из-за мощного ливня, который прошел в районе Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, под отключение попали около 20 тысяч человек.

- В Предгорном муниципальном округе в результате выпадения обильных осадков в виде дождя, произошло аварийное отключение электроэнергии. В зоне отключения 6 населенных пунктов: хутор Урожайный, поселок Свободы, села Новоблагодарное, Сунжа-Ворошиловка и Винсаты, а также станица Ессентукская, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Всего отключены больше шести тысяч абонентов. Сейчас силы и средства проводят аварийно-восстановительные работы. Пока не известно, когда в дома ставропольцев вернется электричество.