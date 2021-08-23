На Ставрополье задержали вандалов, похитивших ключ от города

Полицейские смогли оперативно найти людей, которые отломали и унесли символический ключ от города, находившийся в памятнике "Хоперская палатка" на Крепостной горе в центре Ставрополя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, задержаны трое молодых людей из села Надежда.

- При проведении обысков на территории домовладения граждан полицейскими были обнаружены и части пропавшего имущества. Злоумышленников доставили в отдел внутренних дел, - говорится в сообщении ведомства.

На видео из ОВД задержанные раскаиваются в содеянном и говорят, что не знали о ценности памятника. Похищенный ключ вместе с постаментом они намеревались сдать в металлолом.

Против молодых людей возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм". Сейчас сам ключ изъяли как улику, постамент разбит на куски.

Как сообщалось ранее, неизвестные в центре Ставрополя похитили ключ от города, выломав его вместе с постаментом ночью.