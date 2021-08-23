В Чечне пятилетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки

В Грозном пятилетний мальчик выпал с пятого этажа и разбился насмерть. В связи с инцидентом следственное управление СКР по Чечне начало доследственную проверку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса.

- Из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома выпал малолетний мальчик. Ребенок, на несколько минут оставшись один в комнате без взрослых, взобрался на подоконник, опираясь на москитную сетку, которая, не выдержав нагрузки сломалась, и малыш выпал из окна, - говорится в сообщении СУ СКР по республике.

В результате мальчик скончался в больнице от полученных травм. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.