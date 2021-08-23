Росгвардия провела учения по освобождению заложников под Петербургом

Под Санкт-Петербургом прошли специальные учения "Сплоченность-2021" по освобождению заложников. Их проводили военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии.

Как сообщила пресс-служба ведомства, вооруженная группировка захватила заложников. В ответ сотрудники с применением бронетехники блокировали населенный пункт.

Росгвардейцы провели переговоры и добились освобождения части заложников, сдались и некоторые члены вооруженной группировки. Остальных уничтожили в ходе штурма отряда быстрого реагирования. Кадры операции опубликованы на видео.

На учении отработали также взаимодействие всех силовых структур региона.