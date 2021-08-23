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23.08.2021 20:04
Рубрика: Общество

В озере под Мурманском нашли истребитель, сбитый в 1941 году

Текст: Вера Черенева

В озере у реки Западная Лица Кольского района Мурманской области найден истребитель И-153-М62 с вооружением. В кабине обнаружены останки пилота, свой последний рейс он совершил в октябре 1941 года, сообщают в региональном СК.

Фото: Минобороны РФ
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Осенью 1941 года в районе Западной Лицы шли ожесточенные бои. По предварительным данным, пилот истребителя облетал узлы обороны противника и изучал местность.

Личность погибшего установлена предварительно благодаря сохранившимся архивным данным. Сейчас предстоит генотипическая экспертиза, чтобы окончательно подтвердить имя летчика.

Также следователи намерены установить все обстоятельства смерти пилота. Затем останки погибшего захоронят с воинскими почестями либо на родине летчика, либо на мемориальном кладбище в Долине Славы. Решение по этому вопросу будут принимать родственники пилота.

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