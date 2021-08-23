В СФ назвали блокировку российских сайтов на Украине борьбой с демократией

Принимая решение о блокировке на Украине сайтов некоторых российских компаний и СМИ, ее лидер Владимир Зеленский всячески борется с демократией и свободой слова.

Такое мнение в беседе с RT высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя указ украинского президента, в соответствии с которым вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома" и нескольких российских медиа.

В связи с изданным указом член комитета Совфеда по международным делам назвал Зеленского "на редкость недемократичным президентом", который много говорит людям о демократии, а на деле с ней борется, чтобы украинцы не знали правду о происходящем в Крыму и в России в целом.

По словам Цекова, украинский лидер ужасно боится этой правды. Он баллотируется на пост президента Украины во второй раз и понимает, что если будет говорить правду, то шансов у него фактически никаких не будет, поэтому вводит запреты и блокировки, считает сенатор.