В Волгоградской области грузовик обрушил мост

В Еланском районе Волгоградской области большегруз Renault с прицепом с щебнем превысил в пять раз предельно допустимую массу для проезда. Мост через реку Елань не выдержал веса автомобиля и частично рухнул, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительной информации, около 15:00 44-летний житель Краснодарского края, управлявший грузовиком, проигнорировал знак об ограничении по весу в десять тонн. Вез машины вместе с перевозимым грузом составлял не менее 50 тонн.

Водитель успел проехать только первый пролет, после чего произошло частичное обрушение моста. Машина упала в реку и перевернулась на бок. Пострадавших нет.

Проводится проверка. Уточняется, что автомобиль принадлежит частному лицу. А мост числится на балансе райцентра Елань.