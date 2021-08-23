Москвичку оштрафовали за пьяный дебош в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи транспортные полицейские доставили в дежурную часть нарушавшую общественный порядок пассажирку, вылетавшую в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД России по ЮФО.

Как выяснилось, причиной вызова сотрудников патрульно-постовой службы стал факт ненадлежащего поведения одной из пассажирок, у которой имелись внешние признаки алкогольного опьянения.

По словам сотрудников аэропорта, женщина вела себя вызывающе, выражалась нецензурной бранью и провоцировала окружающих на конфликт. Представитель авиакомпании принял решение об отстранении ее от полета.

Пассажиркой оказалась 30-летняя жительница столицы. Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Адлерский районный суд вынес ей наказание в виде штрафа в тысячу рублей.