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23.08.2021 10:13
Рубрика: Коммерческий транспорт

Самый большой пикап Great Wall Cannon удивил салоном

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

На грядущем автосалоне концерн Great Wall традиционно представит огромное количество новинок, в числе которых, вероятно, значится и самый большой пикап в линейке суббрендов компании - Cannon. Его внешность была рассекречена в начале августа, теперь "шпионам" удалось заглянуть в салон.

Фото: Пресс-служба Haval
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Вместе с фото прототипа GWM Cannon был представлен снимок салона, но так выглядело убранство концептуальной версии. Как оказалось, серийный вариант будет отличаться.

Пока нельзя сказать, будет он проще или богаче, но он точно другой. Так, например, нет отдельно стоящих мониторов мультимедиа и цифровой комбинации приборов - на товарном Cannon они объединены и не выступают за пределы торпедо, ряд клавиш переехал под дефлекторы, а не установлен, как на концепте пикапа, над ними.

Также был переконфигурирован тоннель пола, число кнопок на котором сократилось: видимо, их функции переложили на второй вращающийся селектор.

Известны габариты новинки: длина, ширина и высота составляют 5465, 1992 и 1960 мм соответственно, размер колёсной базы - 3350 мм. Ранее стало известно, каким двигателем будет оснащаться пикап Cannon.

Что касается внешности, то передняя часть, насколько можно судить по имеющимся фото, унифицирована с новым внедорожником Tank 600: общими являются оптика (возможно, внутренняя архитектура и отличается), капот, крылья.

Фото: www.autohome.com.cn