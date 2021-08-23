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Супермен станет гомосексуалистом

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    23.08.2021, 19:24
Текст:   Олег Усков

В новой серии комиксов DC "Супермен, сын Кал-Эла" главный герой станет геем. Речь идет про сына Супермена, Кларка Кента, и его супруги Лоис Лейн Джонатана Кента.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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Про грядущий поворот заявил на YouTube-канале ComicArtistPro Secrets известный в мире комиксов персонаж - американский художник и блогер Итан Ван Скивер, работавший, помимо массы прочего, над Бэтменом, комиксами про Зеленых фонарей и Супермена.

Как отметил комиксист, по использованию самого Кал-Эла возникли некоторые проблемы с наследниками насчет авторских прав, поэтому акцент ушел на Джонатана. И о том, что он гей, будет официально объявлено с премьерой серии. "Так что Супермен - фактически гей. И всё тут", - подчеркнул Итан.

В комментариях - энергичное, типично гиковское обсуждение назревающей ситуации - от одобрения и иронии, до прямых оскорблений сотрудников DC. Некоторые пользователи говорят, что заранее любят и ненавидят подобный расклад. Самые продвинутые изощряются в каламбурах.

"Господи, да кто из нынешних супергероев сейчас не гей?" - саркастично восклицают третьи. Тогда как четвертые призывают не верить Скиверу, клеймя его лжецом.

Фото: WDSSPR
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В DC на речи художника пока никак не прореагировали.

Джонатан "Джон" Сэмуэл Кент дебютировал в комиксах летом 2015-го. Он - наполовину криптонец, наполовину человек.

В сериале The CW "Супермен и Лоис" его сыграл Джордан Эльзасс.

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