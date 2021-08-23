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23.08.2021 18:57
Рубрика: В мире

В Киргизии в результате ДТП погибли 9 человек

Текст: Артем Петров (Бишкек)

В результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе Бишкек - Ош в Киргизии погибли 9 человек.

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По данным министерства чрезвычайных ситуаций КР, ДТП произошло вечером 23 августа. На 201-м километре дороги, соединяющей два крупнейших города республики, столкнулись Honda Stepwgn и грузовик Volvo. Все погибшие - 6 женщин, 2 мужчин и ребенок - находились в первом автомобиле.

- На месте аварии работали 5 спасателей. Они извлекли тела из машины и передали сотрудникам милиции, - отметили в МЧС.

По предварительной информации, водитель Honda заснул за рулем.

За последние несколько дней это не первое ДТП с большим количеством человеческих жертв. 21 августа в селе Ивановка на 50 километре автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт погибли три человека. Водитель машины, в которой они находились, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

Всего с начала 2021-го в республике в результате ДТП погибли 394 человека, из которых 44 - несовершеннолетние дети.

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