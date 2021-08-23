В Минпросвещения разработали календарь образовательных событий

У школ появится календарь важных образовательных событий. Его разработали в министерстве просвещения РФ, чтобы сделать более эффективной и удобной воспитательную работу в школах.

- В министерстве разработан и принят отдельный календарь образовательных событий. Его традиционно открывает День знаний - 1 сентября, - цитирует ТАСС министра просвещения Сергея Кравцов, который выступил в понедельник на августовском педагогическом совещании в Майкопе. - Здесь множество интересных дат и тем, в которые школьники смогут погрузиться с большим интересом.

Особо министр обратил внимание учителей на Всероссийскую акцию "Вместе всей семьей", которая впервые пройдет по всей стране 17 сентября. По словам Кравцова, это будет день ярких мероприятий для школьников и их родных и близких.

Напомним, с 1 сентября 2021 года в российских школах начинает работать новая программа воспитания. Как сообщил министр, при желании ее можно дополнить особенностями, которые есть в каждой школе, регионе, городе или поселке.

- В наступающем учебном году воспитательной работой займутся также специальные советники директоров школ, мы будем их поддерживать, а лучшие практики - распространять на всю страну, - отметил Кравцов.