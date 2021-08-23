В Энгельсе мужчина получили три года тюрьмы за убийство щенка

Районный суд Энгельса приговорил местного жителя к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

Решение обжаловали защита и обвинение. Просили суд смягчить назначенное наказание. Но саратовский областной суд оставил приговор в силе без изменения.

Как сообщается на сайте Саратовского областного суда, 31 октября 2020 года у осужденного с сожительницей возник конфликт. Женщина решила уйти из квартиры вместе со своим ребенком и трехмесячным щенком. Но осужденный настаивал, чтобы собака осталась с ним. Во время ссоры он выкинул щенка из окна. Собака погибла. Все это происходило на глазах у ребенка.