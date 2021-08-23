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В аниме "Ведьмак: Кошмар волка" объяснили, почему Геральт седой

Новости
    23.08.2021, 19:30
Текст:   Богдан Бобров

Внимание! Текст содержит спойлеры!

В проектах Netflix по мотивам романов Анджея Сапковского седые волосы не являются отличительной особенностью всех ведьмаков.

Фото: WDSSPR
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Геральт из Ривии в шоу от стримингового гиганта выделяется среди своих коллег в том числе копной, лишенной пигментации.

Авторы аниме-спин-оффа с подзаголовком "Кошмар волка" прояснили эту ситуацию.

В финале Весемир встречается с выжившими воспитанниками крепости Каэр Морхен. Одного из юных учеников он называет Геральтом и вручает медальон. Юноша изображен полностью лысым.

Фото: instagram.com/ jordanelsass
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Таким образом создатели проекта показывают, что волосы Геральта выпали в результате трансмутации, после чего стали бесцветными - и это его индивидуальная реакция, которой не было у других подростков.

С рецензией аниме "Ведьмак: Кошмар волка" можно ознакомиться здесь.

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