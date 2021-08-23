Винтажные золотые часы El Primero G381 пополнили коллекцию Zenith Icons

В онлайн-бутике Zenith представлена некогда самая желанная модель золотых часов El Primero, а именно G381.

Модель G381 впервые была представлена в Париже на прошедшей этим летом Vivatech 2021 - крупнейшей в Европе выставке стартапов и технологий - и стала отражением подхода Zenith к созданию экономики замкнутого цикла. Среди спикеров от лучших технологических брендов и инновационных стартапов выступил и генеральный директор Zenith Жюльен Торнар. Он рассказал о том, что мануфактура занимается восстановлением винтажных изделий и обеспечивает их непрерывную работу, что отвечает основной теме выставки этого года: экологически-ориентированной экономике. Благодаря использованию техник изготовления и элементов исторических и современных механизмов винтажные часы обретают новую жизнь, второй раз за свою историю проходят сертификацию и пополняют коллекцию Zenith Icons.

Zenith G381. Фото: пресс-служба

Часы G381 были одними из первых золотых моделей, разработанных в 1969 году с калибром El Primero, и считаются "золотым аналогом" культовых A386. Они были оснащены таким же корпусом, десятичной и тахиметрической шкалой и, конечно, самой ранней версией оригинального автоматического механизма с высокочастотным хронографом El Primero. Модель имела огромный успех и множество раз переиздавалась мелкими сериями с 1969 по 1972 год. В общей сложности было создано лишь 1000 экземпляров.

Часы G381 примечательны и своим происхождением, и тем, что они превосходно сохранились. Эту модель, созданную в 1971 году и проданную в 1972 году в Неаполе в Италии, никогда не носили. Впервые осмотрев изделие, специалисты департамента наследия Zenith были поражены тем, что защита рисунка на задней крышке сохранилась в первозданном виде, и даже восковая печать и бирки на браслете остались нетронутыми.

Zenith G381. Фото: пресс-служба

Осмотр механизма показал полное отсутствие дефектов или износа движущихся частей. С момента покупки и до своего возвращения на мануфактуру Zenith 50 лет спустя этот экземпляр никогда не был надет.

Уникальная модель теперь представлена в онлайн-бутике Zenith Icons, что наверняка заинтересует коллекционеров.