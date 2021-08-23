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Вышел трейлер продолжения российского боевика "Шугалей"

Новости
    23.08.2021, 12:40
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Шугалей 3 Фото: youtube.com/ Шугалей 3
Фото: youtube.com/ Шугалей 3

Трейлер третьей части пользующегося крепким спросом российского приключенческого боевика "Шугалей" обнародован на официальном YouTube-канале проекта. Там же - синопсис.

Фото: WDSSPR
Недоделанный трейлер "Человека-паука 3" заранее слили в Сеть

Российский социолог Максим Шугалей (Кирилл Полухин, "Дурак", "Майор") и его коллега-переводчик Самер Хасан Али Суэйфан (Олег Абалян, "Лекарство против страха", "Милицейская сага") после долгого плена в ливийской тюрьме "Митига" наконец-то возвращаются в Россию. Несколько месяцев спустя на Шугалея выходит бывший управляющий банка в Триполи Фарид и предлагает встретиться в Египте - у него появилась новая информация о террористах в Ливии.

Но встреча друзей в Каире так и не состоится. И теперь - "чтобы помочь Фариду избежать собственной судьбы" - Максиму придется на время отложить свои планы.

Премьера - "скоро" (начало сентября).

Первый "Шугалей" и его сиквел вышли в прошлом году.

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