На фабрике мороженого "Доброе" в Крыму презентовали экскурсию с элементами виртуальной реальности (VR). Программа с использованием VR-очков и джойстиков управления позволяет туристу своими руками погладить корову, самостоятельно выбрать ингредиенты и создать эксклюзивное лакомство.

Промышленный туризм с высокими технологиями только начинает развиваться в Крыму, и такие проекты требуют не только яркого креатива, но и тщательного экономического просчета - экскурсии по предприятиям должны не столько пополнить кассу, сколько продвинуть имидж производственных компаний.

"Большинство предприятий в Крыму довольно консервативны, поначалу относились к таким идеям как к дополнительной нагрузке, - рассказывает Ирина Русанова, представитель экскурсионной компании и идейный вдохновитель включения VR-технологий в программу тура по фабрике мороженого. - Но некоторые уже начинают понимать, что промышленный туризм работает на узнаваемость. А еще подобные программы позволяют развить познавательный туризм с акцентом на профориентацию школьников".

Другая сложность для развития промышленного туризма в Крыму - устаревшие производственные линии и архаичные интерьеры на многих предприятиях. Они не позволяют выдать туристам красивую картинку рабочего процесса, которую было бы интересно выложить в соцсети. К тому же внедрение ультрасовременных технологий с виртуальной реальностью требуют немалых инвестиций - от одного миллиона рублей.

"Доброй" повезло: фабрика изначально строилась с учетом экскурсионной составляющей: здесь создано специальное пространство, где туристы могут наблюдать за работой конвейера, на котором мороженое фасуется по вафельным рожкам и упаковывается. "Сценарий для VR-программы мы писали месяц. Сначала создали лабораторию, как на реальной фабрике - с белыми стенами. И подумали, что для детей это будет довольно скучно. Поэтому решили добавить немного космоса, немного сказки и фантастики", - говорит Диана Пучкова, директор компании-разработчика программы виртуального изготовления мороженого.

Туристические проекты требуют не только яркого креатива, но и тщательной бухгалтерии: экскурсии по цехам должны пополнять кассу предприятия

Всего в программе шесть "залов", пройдя через которые, участник виртуального тура создает свое мороженое - технологически абсолютно достоверно, как будто его пустили в "чистые" зоны производства.

В Крыму VR-технологии в сфере туризма только начинают появляться. Но, как говорят разработчики программ, с быстрым развитием оборудования и его удешевлением, с ростом интереса ко всем онлайн-проектам, вызванным пандемией, внедрение виртуальных туров может быть довольно быстрым. К примеру, следующим туристическим объектом в Крыму, где в этом сезоне появятся VR-технологии, будет ялтинский парк динозавров - там программа будет "оживлять" древнее животное, с которым могут сфотографироваться все желающие.

Из промышленных предприятий полуострова проводить экскурсии по своему производству оказались готовы пивобезалкогольный комбинат "Крым" и алуштинская сыроварня, где туристы принимают участие во всех технологических процессах изготовления сыра. Отлично демонстрировать свое производство умеют и крымские виноделы.

А вот предприятия эфиромасличной отрасли региона развивают промышленный туризм на стыке сельского хозяйства и производства. Сейчас в Крыму лаванда узколистная и роза эфиромасличная занимают площадь более 1100 гектаров, из которых 789 - плодоносящие. В этом году их планируется увеличить почти на треть. Самое большое поле лаванды площадью 180 гектаров и розы - 30 гектаров находится в селе Тургеневка Бахчисарайского района. "За прошедший год мы высадили более 100 гектаров новой лаванды сорта "вдала" и "синева", - говорит директор агрофирмы "Тургеневская" Алексей Мишин. - Запустили розничную серию натуральных масел и гидролатов. Сами выращиваем, сами перерабатываем и сами производим натуральные эфирные масла и гидролаты".

Развитие промышленного туризма в Крыму готовы поддерживать в правительстве республики

С чего начинается производство парфюмерной и фармацевтической продукции, натуральных эфирных масел и гидролатов, туристы могут увидеть на знаменитых полях компании. Увидеть и, конечно, запечатлеть: в эти дни в интернет выкладываются сотни тысяч снимков со знаменитых полей "крымского Прованса". Правда, для туристов посещение полей с 21 июня стало платным. "Мы до последнего оттягивали введение оплаты за посещение полей, - объясняет Алексей Мишин. - Но участившиеся варварские случаи заставили пойти на эту меру. Вырученные средства позволят развивать туристическую инфраструктуру, предоставляя качественные услуги". Подумывают на предприятии и о возведении рядом с полями экодомов, где бы могли на несколько дней остановиться туристы, влюбленные в мир ароматов.

Поддерживать развитие промышленного туризма в Крыму готовы и в правительстве республики. Заинтересованы в нем и туроператоры - они быстро включают необычные маршруты с современными технологиями в свои программы.

Комментарий

Владислав Ганжара, директор Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства:

- Для нас важно показать туристам, что Крым - это не только горы и море, но и промышленность, предприятия. Мы понимаем, что виртуальный тур по производству - это та эксклюзивность, которой Крым должен отличаться, это те технологии, которые мы должны внедрять. У Крыма в этом большой потенциал. Участники туристического кластера получают поддержку, в том числе и от финансово-экономического блока крымского правительства.