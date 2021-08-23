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23.08.2021 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 19 454 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 8,2% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1458
  • 2 Московская область 1187
  • 3 Санкт-Петербург 691
  • 4 Свердловская область 526
  • 5 Ростовская область 485
  • 6 Пермский край 478
  • 7 Воронежская область 464
  • 8 Нижегородская область 454
  • 9 Красноярский край 448
  • 10 Самарская область 437
  • 11 Иркутская область 395
  • 12 Омская область 387
  • 13 Челябинская область 379
  • 14 Республика Крым 356
  • 15 Ставропольский край 350
  • 16 Оренбургская область 349
  • 17 Волгоградская область 348
  • 18 Хабаровский край 310
  • 19 Республика Башкортостан 297
  • 20 Ульяновская область 290
  • 21 Астраханская область 286
  • 22 Архангельская область 267
  • 23 Алтайский край 265
  • 24 Тюменская область 260
  • 25 Республика Коми 255
  • 26 Краснодарский край 255
  • 27 Приморский край 243
  • 28 Саратовская область 243
  • 29 Пензенская область 238
  • 30 Забайкальский край 229
  • 31 Вологодская область 226
  • 32 Севастополь 223
  • 33 Удмуртская Республика 223
  • 34 Ленинградская область 221
  • 35 Липецкая область 215
  • 36 Тверская область 213
  • 37 Ярославская область 197
  • 38 Республика Дагестан 195
  • 39 Владимирская область 186
  • 40 Курская область 183
  • 41 Кемеровская область 183
  • 42 Калининградская область 182
  • 43 Брянская область 180
  • 44 Мурманская область 178
  • 45 Новосибирская область 175
  • 46 Республика Карелия 169
  • 47 Чеченская Республика 163
  • 48 Республика Хакасия 162
  • 49 Ханты-Мансийский автономный округ 157
  • 50 Белгородская область 143
  • 51 Республика Саха (Якутия) 140
  • 52 Амурская область 135
  • 53 Курганская область 128
  • 54 Смоленская область 126
  • 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 125
  • 56 Ивановская область 125
  • 57 Тульская область 125
  • 58 Новгородская область 122
  • 59 Костромская область 120
  • 60 Рязанская область 119
  • 61 Кировская область 116
  • 62 Калужская область 115
  • 63 Томская область 109
  • 64 Сахалинская область 105
  • 65 Республика Калмыкия 101
  • 66 Псковская область 101
  • 67 Орловская область 100
  • 68 Республика Бурятия 98
  • 69 Республика Тыва 96
  • 70 Тамбовская область 93
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
  • 72 Республика Чувашия 75
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 74
  • 74 Республика Мордовия 70
  • 75 Республика Ингушетия 68
  • 76 Республика Марий Эл 61
  • 77 Республика Адыгея 56
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 51
  • 79 Камчатский край 50
  • 80 Республика Татарстан 49
  • 81 Еврейская автономная область 43
  • 82 Республика Алтай 36
  • 83 Магаданская область 28
  • 84 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 766 541 случай (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Москва 0,09%
  • 3. Санкт-Петербург 0,12%
За последние сутки подтверждено 776 смертей
  • Москва 53
  • Санкт-Петербург 38
  • Краснодарский край 34
  • Пермский край 29
  • Свердловская область 29
  • Ростовская область 27
  • Нижегородская область 27
  • Красноярский край 25
  • Воронежская область 24
  • Самарская область 22
  • Республика Дагестан 21
  • Саратовская область 20
  • Тюменская область 20
  • Челябинская область 20
  • Ставропольский край 19
  • Иркутская область 19
  • Алтайский край 18
  • Волгоградская область 15
  • Удмуртская Республика 14
  • Ульяновская область 14
  • Брянская область 12
  • Республика Башкортостан 12
  • Пензенская область 12
  • Новосибирская область 12
  • Владимирская область 11
  • Омская область 11
  • Астраханская область 10
  • Республика Чувашия 10
  • Республика Саха (Якутия) 10
  • Липецкая область 9
  • Тульская область 9
  • Республика Коми 9
  • Мурманская область 9
  • Оренбургская область 9
  • Новгородская область 8
  • Республика Крым 8
  • Республика Северная Осетия - Алания 8
  • Вологодская область 7
  • Московская область 6
  • Чеченская Республика 6
  • Кемеровская область 6
  • Смоленская область 5
  • Ярославская область 5
  • Псковская область 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Республика Татарстан 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Белгородская область 4
  • Ивановская область 4
  • Курская область 4
  • Рязанская область 4
  • Калужская область 3
  • Костромская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Севастополь 3
  • Республика Мордовия 3
  • Томская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Забайкальский край 3
  • Приморский край 3
  • Орловская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Ленинградская область 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Кировская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Хабаровский край 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 176 820 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 401 человек
  • Москва 2006
  • Московская область 1468
  • Санкт-Петербург 876
  • Нижегородская область 534
  • Красноярский край 459
  • Свердловская область 441
  • Республика Хакасия 345
  • Хабаровский край 317
  • Ростовская область 305
  • Чеченская Республика 303
  • Пермский край 299
  • Оренбургская область 283
  • Челябинская область 278
  • Волгоградская область 277
  • Пензенская область 273
  • Севастополь 250
  • Ставропольский край 237
  • Самарская область 233
  • Омская область 231
  • Смоленская область 220
  • Республика Коми 212
  • Республика Дагестан 202
  • Вологодская область 195
  • Саратовская область 190
  • Кемеровская область 186
  • Республика Карелия 183
  • Ульяновская область 182
  • Воронежская область 181
  • Тюменская область 177
  • Тверская область 176
  • Владимирская область 164
  • Калининградская область 161
  • Сахалинская область 158
  • Архангельская область 151
  • Брянская область 147
  • Ярославская область 140
  • Удмуртская Республика 120
  • Республика Калмыкия 119
  • Иркутская область 118
  • Республика Крым 116
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 115
  • Новгородская область 114
  • Ивановская область 110
  • Тульская область 109
  • Астраханская область 109
  • Курская область 108
  • Рязанская область 102
  • Кабардино-Балкарская Республика 96
  • Калужская область 92
  • Кировская область 88
  • Алтайский край 88
  • Орловская область 86
  • Курганская область 83
  • Ленинградская область 79
  • Амурская область 69
  • Краснодарский край 68
  • Республика Тыва 64
  • Республика Чувашия 60
  • Тамбовская область 59
  • Республика Башкортостан 57
  • Республика Мордовия 50
  • Республика Марий Эл 49
  • Ханты-Мансийский автономный округ 49
  • Забайкальский край 48
  • Липецкая область 47
  • Карачаево-Черкесская Республика 44
  • Новосибирская область 43
  • Республика Ингушетия 41
  • Томская область 38
  • Республика Северная Осетия - Алания 37
  • Еврейская автономная область 37
  • Псковская область 30
  • Костромская область 28
  • Мурманская область 25
  • Белгородская область 24
  • Магаданская область 23
  • Республика Адыгея 22
  • Республика Саха (Якутия) 21
  • Республика Алтай 16
  • Камчатский край 16
  • Ненецкий автономный округ 12
  • Республика Бурятия 11
  • Чукотский автономный округ 11
  • Республика Татарстан 10

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 034 867.

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