За сутки в России подтверждено 19 454 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 8,2% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1458

2 Московская область 1187

3 Санкт-Петербург 691

4 Свердловская область 526

5 Ростовская область 485

6 Пермский край 478

7 Воронежская область 464

8 Нижегородская область 454

9 Красноярский край 448

10 Самарская область 437

11 Иркутская область 395

12 Омская область 387

13 Челябинская область 379

14 Республика Крым 356

15 Ставропольский край 350

16 Оренбургская область 349

17 Волгоградская область 348

18 Хабаровский край 310

19 Республика Башкортостан 297

20 Ульяновская область 290

21 Астраханская область 286

22 Архангельская область 267

23 Алтайский край 265

24 Тюменская область 260

25 Республика Коми 255

26 Краснодарский край 255

27 Приморский край 243

28 Саратовская область 243

29 Пензенская область 238

30 Забайкальский край 229

31 Вологодская область 226

32 Севастополь 223

33 Удмуртская Республика 223

34 Ленинградская область 221

35 Липецкая область 215

36 Тверская область 213

37 Ярославская область 197

38 Республика Дагестан 195

39 Владимирская область 186

40 Курская область 183

41 Кемеровская область 183

42 Калининградская область 182

43 Брянская область 180

44 Мурманская область 178

45 Новосибирская область 175

46 Республика Карелия 169

47 Чеченская Республика 163

48 Республика Хакасия 162

49 Ханты-Мансийский автономный округ 157

50 Белгородская область 143

51 Республика Саха (Якутия) 140

52 Амурская область 135

53 Курганская область 128

54 Смоленская область 126

55 Ямало-Ненецкий автономный округ 125

56 Ивановская область 125

57 Тульская область 125

58 Новгородская область 122

59 Костромская область 120

60 Рязанская область 119

61 Кировская область 116

62 Калужская область 115

63 Томская область 109

64 Сахалинская область 105

65 Республика Калмыкия 101

66 Псковская область 101

67 Орловская область 100

68 Республика Бурятия 98

69 Республика Тыва 96

70 Тамбовская область 93

71 Кабардино-Балкарская Республика 88

72 Республика Чувашия 75

73 Республика Северная Осетия-Алания 74

74 Республика Мордовия 70

75 Республика Ингушетия 68

76 Республика Марий Эл 61

77 Республика Адыгея 56

78 Карачаево-Черкесская Республика 51

79 Камчатский край 50

80 Республика Татарстан 49

81 Еврейская автономная область 43

82 Республика Алтай 36

83 Магаданская область 28

84 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 766 541 случай (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Москва 0,09%

3. Санкт-Петербург 0,12% За последние сутки подтверждено 776 смертей Москва 53

Санкт-Петербург 38

Краснодарский край 34

Пермский край 29

Свердловская область 29

Ростовская область 27

Нижегородская область 27

Красноярский край 25

Воронежская область 24

Самарская область 22

Республика Дагестан 21

Саратовская область 20

Тюменская область 20

Челябинская область 20

Ставропольский край 19

Иркутская область 19

Алтайский край 18

Волгоградская область 15

Удмуртская Республика 14

Ульяновская область 14

Брянская область 12

Республика Башкортостан 12

Пензенская область 12

Новосибирская область 12

Владимирская область 11

Омская область 11

Астраханская область 10

Республика Чувашия 10

Республика Саха (Якутия) 10

Липецкая область 9

Тульская область 9

Республика Коми 9

Мурманская область 9

Оренбургская область 9

Новгородская область 8

Республика Крым 8

Республика Северная Осетия - Алания 8

Вологодская область 7

Московская область 6

Чеченская Республика 6

Кемеровская область 6

Смоленская область 5

Ярославская область 5

Псковская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Республика Татарстан 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Белгородская область 4

Ивановская область 4

Курская область 4

Рязанская область 4

Калужская область 3

Костромская область 3

Тамбовская область 3

Севастополь 3

Республика Мордовия 3

Томская область 3

Республика Бурятия 3

Забайкальский край 3

Приморский край 3

Орловская область 2

Республика Карелия 2

Ленинградская область 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Марий Эл 2

Кировская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Хабаровский край 2

Еврейская автономная область 2

Республика Калмыкия 1

Республика Ингушетия 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 176 820 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 401 человек Москва 2006

Московская область 1468

Санкт-Петербург 876

Нижегородская область 534

Красноярский край 459

Свердловская область 441

Республика Хакасия 345

Хабаровский край 317

Ростовская область 305

Чеченская Республика 303

Пермский край 299

Оренбургская область 283

Челябинская область 278

Волгоградская область 277

Пензенская область 273

Севастополь 250

Ставропольский край 237

Самарская область 233

Омская область 231

Смоленская область 220

Республика Коми 212

Республика Дагестан 202

Вологодская область 195

Саратовская область 190

Кемеровская область 186

Республика Карелия 183

Ульяновская область 182

Воронежская область 181

Тюменская область 177

Тверская область 176

Владимирская область 164

Калининградская область 161

Сахалинская область 158

Архангельская область 151

Брянская область 147

Ярославская область 140

Удмуртская Республика 120

Республика Калмыкия 119

Иркутская область 118

Республика Крым 116

Ямало-Ненецкий автономный округ 115

Новгородская область 114

Ивановская область 110

Тульская область 109

Астраханская область 109

Курская область 108

Рязанская область 102

Кабардино-Балкарская Республика 96

Калужская область 92

Кировская область 88

Алтайский край 88

Орловская область 86

Курганская область 83

Ленинградская область 79

Амурская область 69

Краснодарский край 68

Республика Тыва 64

Республика Чувашия 60

Тамбовская область 59

Республика Башкортостан 57

Республика Мордовия 50

Республика Марий Эл 49

Ханты-Мансийский автономный округ 49

Забайкальский край 48

Липецкая область 47

Карачаево-Черкесская Республика 44

Новосибирская область 43

Республика Ингушетия 41

Томская область 38

Республика Северная Осетия - Алания 37

Еврейская автономная область 37

Псковская область 30

Костромская область 28

Мурманская область 25

Белгородская область 24

Магаданская область 23

Республика Адыгея 22

Республика Саха (Якутия) 21

Республика Алтай 16

Камчатский край 16

Ненецкий автономный округ 12

Республика Бурятия 11

Чукотский автономный округ 11

Республика Татарстан 10 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 034 867. Иммунолог: Вакцинация 80-90% жителей планеты замедлит мутации коронавируса