За сутки в России подтверждено 19 454 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 8,2% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1458
- 2 Московская область 1187
- 3 Санкт-Петербург 691
- 4 Свердловская область 526
- 5 Ростовская область 485
- 6 Пермский край 478
- 7 Воронежская область 464
- 8 Нижегородская область 454
- 9 Красноярский край 448
- 10 Самарская область 437
- 11 Иркутская область 395
- 12 Омская область 387
- 13 Челябинская область 379
- 14 Республика Крым 356
- 15 Ставропольский край 350
- 16 Оренбургская область 349
- 17 Волгоградская область 348
- 18 Хабаровский край 310
- 19 Республика Башкортостан 297
- 20 Ульяновская область 290
- 21 Астраханская область 286
- 22 Архангельская область 267
- 23 Алтайский край 265
- 24 Тюменская область 260
- 25 Республика Коми 255
- 26 Краснодарский край 255
- 27 Приморский край 243
- 28 Саратовская область 243
- 29 Пензенская область 238
- 30 Забайкальский край 229
- 31 Вологодская область 226
- 32 Севастополь 223
- 33 Удмуртская Республика 223
- 34 Ленинградская область 221
- 35 Липецкая область 215
- 36 Тверская область 213
- 37 Ярославская область 197
- 38 Республика Дагестан 195
- 39 Владимирская область 186
- 40 Курская область 183
- 41 Кемеровская область 183
- 42 Калининградская область 182
- 43 Брянская область 180
- 44 Мурманская область 178
- 45 Новосибирская область 175
- 46 Республика Карелия 169
- 47 Чеченская Республика 163
- 48 Республика Хакасия 162
- 49 Ханты-Мансийский автономный округ 157
- 50 Белгородская область 143
- 51 Республика Саха (Якутия) 140
- 52 Амурская область 135
- 53 Курганская область 128
- 54 Смоленская область 126
- 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 125
- 56 Ивановская область 125
- 57 Тульская область 125
- 58 Новгородская область 122
- 59 Костромская область 120
- 60 Рязанская область 119
- 61 Кировская область 116
- 62 Калужская область 115
- 63 Томская область 109
- 64 Сахалинская область 105
- 65 Республика Калмыкия 101
- 66 Псковская область 101
- 67 Орловская область 100
- 68 Республика Бурятия 98
- 69 Республика Тыва 96
- 70 Тамбовская область 93
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
- 72 Республика Чувашия 75
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 74
- 74 Республика Мордовия 70
- 75 Республика Ингушетия 68
- 76 Республика Марий Эл 61
- 77 Республика Адыгея 56
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 51
- 79 Камчатский край 50
- 80 Республика Татарстан 49
- 81 Еврейская автономная область 43
- 82 Республика Алтай 36
- 83 Магаданская область 28
- 84 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 766 541 случай (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Москва 0,09%
- 3. Санкт-Петербург 0,12%
За последние сутки подтверждено 776 смертей
- Москва 53
- Санкт-Петербург 38
- Краснодарский край 34
- Пермский край 29
- Свердловская область 29
- Ростовская область 27
- Нижегородская область 27
- Красноярский край 25
- Воронежская область 24
- Самарская область 22
- Республика Дагестан 21
- Саратовская область 20
- Тюменская область 20
- Челябинская область 20
- Ставропольский край 19
- Иркутская область 19
- Алтайский край 18
- Волгоградская область 15
- Удмуртская Республика 14
- Ульяновская область 14
- Брянская область 12
- Республика Башкортостан 12
- Пензенская область 12
- Новосибирская область 12
- Владимирская область 11
- Омская область 11
- Астраханская область 10
- Республика Чувашия 10
- Республика Саха (Якутия) 10
- Липецкая область 9
- Тульская область 9
- Республика Коми 9
- Мурманская область 9
- Оренбургская область 9
- Новгородская область 8
- Республика Крым 8
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Вологодская область 7
- Московская область 6
- Чеченская Республика 6
- Кемеровская область 6
- Смоленская область 5
- Ярославская область 5
- Псковская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Татарстан 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Белгородская область 4
- Ивановская область 4
- Курская область 4
- Рязанская область 4
- Калужская область 3
- Костромская область 3
- Тамбовская область 3
- Севастополь 3
- Республика Мордовия 3
- Томская область 3
- Республика Бурятия 3
- Забайкальский край 3
- Приморский край 3
- Орловская область 2
- Республика Карелия 2
- Ленинградская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Марий Эл 2
- Кировская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Хабаровский край 2
- Еврейская автономная область 2
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 176 820 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 401 человек
- Москва 2006
- Московская область 1468
- Санкт-Петербург 876
- Нижегородская область 534
- Красноярский край 459
- Свердловская область 441
- Республика Хакасия 345
- Хабаровский край 317
- Ростовская область 305
- Чеченская Республика 303
- Пермский край 299
- Оренбургская область 283
- Челябинская область 278
- Волгоградская область 277
- Пензенская область 273
- Севастополь 250
- Ставропольский край 237
- Самарская область 233
- Омская область 231
- Смоленская область 220
- Республика Коми 212
- Республика Дагестан 202
- Вологодская область 195
- Саратовская область 190
- Кемеровская область 186
- Республика Карелия 183
- Ульяновская область 182
- Воронежская область 181
- Тюменская область 177
- Тверская область 176
- Владимирская область 164
- Калининградская область 161
- Сахалинская область 158
- Архангельская область 151
- Брянская область 147
- Ярославская область 140
- Удмуртская Республика 120
- Республика Калмыкия 119
- Иркутская область 118
- Республика Крым 116
- Ямало-Ненецкий автономный округ 115
- Новгородская область 114
- Ивановская область 110
- Тульская область 109
- Астраханская область 109
- Курская область 108
- Рязанская область 102
- Кабардино-Балкарская Республика 96
- Калужская область 92
- Кировская область 88
- Алтайский край 88
- Орловская область 86
- Курганская область 83
- Ленинградская область 79
- Амурская область 69
- Краснодарский край 68
- Республика Тыва 64
- Республика Чувашия 60
- Тамбовская область 59
- Республика Башкортостан 57
- Республика Мордовия 50
- Республика Марий Эл 49
- Ханты-Мансийский автономный округ 49
- Забайкальский край 48
- Липецкая область 47
- Карачаево-Черкесская Республика 44
- Новосибирская область 43
- Республика Ингушетия 41
- Томская область 38
- Республика Северная Осетия - Алания 37
- Еврейская автономная область 37
- Псковская область 30
- Костромская область 28
- Мурманская область 25
- Белгородская область 24
- Магаданская область 23
- Республика Адыгея 22
- Республика Саха (Якутия) 21
- Республика Алтай 16
- Камчатский край 16
- Ненецкий автономный округ 12
- Республика Бурятия 11
- Чукотский автономный округ 11
- Республика Татарстан 10
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 034 867.