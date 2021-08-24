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24.08.2021 14:07
Рубрика: В мире

Базу для афганских беженцев в Катаре США назвали "настоящим адом"

Текст: Константин Волков
Авиабаза Аль-Удейд в Дохе, которую отвели для временного размещения афганских беженцев, оказалась "сущим адом", об этом пишет издание Axois, ссылаясь на находящуюся в его распоряжении электронную переписку Центрального командования ВС США (CENTCOM).

"Душная авиабаза Катара, где администрация Байдена размещает тысячи эвакуированных афганцев, наводнена жидкими фекалиями, мочой и повсюду крысы", сказано, в частности, в одном из сообщений.

В электронной переписке сотрудников посольства США в Дохе, которые должны следить за состоянием авиабазы, присутствует множество других свидетельств отсутствия какой-либо санитарии:

"Там, где живут афганцы, настоящий ад. Мусор, моча, фекалии, пролитая жидкость и рвота покрывают полы".

"Я провел там час, собирая мусор ... чуть не задохнулся".

"Прилетел еще один рейс, а ресурсов для решения санитарных проблем нет".

Фото: скриншот cоцсети / youtube
Пентагон сообщил о рождении троих детей на авиарейсах из Афганистана

"Эти люди живут в кошмаре".

"Нет кондиционера".

"Мы находимся в разгаре гуманитарного кризиса [sic], который усугубляется с каждым рейсом, прибывающим в Доху".

Происходящее усугубляется опасностью распространения коронавируса.

Между тем в среду в районе авиабазы Аль-Удейд, расположенной в пустыне, обещают +41 по Цельсию.

Как пишет Axios, исходя из имеющихся писем, американцы сами в ужасе, что не смогли обеспечить условий для размещения беженцев.

"США оказались не готовы обеспечить большой поток прибывающих на базу афганцев элементарными удобствами", говорится в другом письме.

Как сообщает Axios, в ответ на запрос о состоянии дел на базе в Катаре Пентагон ответил, что работает над этим. Уже было установлено более ста туалетов и три раза в день беженцам предлагают по 7 тысяч порций "традиционных афганских блюд".

Фото: Hoshang Hashimi / AFP
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Днем ранее Пентагон заявил о том, что вывозит из аэропорта Кабула по 16 тысяч человек в сутки. Беженцы попадают в распределительные лагеря в Катаре, Пакистане, Узбекистане, откуда их, как планировалось, должны перевозить в страны, согласившиеся разместить у себя беженцев до того, как последние получат разрешения на въезд в США и некоторые другие страны Запада. Среди стран, согласившихся временно разместить беженцев, - Албания, Северная Македония, Уганда, Колумбия и некоторые другие.

Между тем в аэропорту Кабула по-прежнему остаются десятки тысяч афганцев, желающих покинуть страну после прихода к власти талибов или же просто пробраться в Европу или США, воспользовавшись моментом. Движение "Талибан" тем временем требует, чтобы международная коалиция под руководством США покинула Афганистан до 1 сентября, обещая в противном случае "проблемы".

В мире Ближний Восток Катар Ситуация в Афганистане

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