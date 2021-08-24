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Disney снимет сериал про капитана Немо Жюля Верна

Новости
    24.08.2021, 13:55
Текст:   Олег Усков

Disney продолжает держать нос по ветру - подписчиков стриминга корпорации ждет сериал "Наутилус" (Nautilus). Шоу разрабатывается на базе одного из самых известных и любимых романов Жюля Верна "20 000 лье под водой", но с акцентом на "повесточку".

Фото: www.kinopoisk.ru
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Несложно догадаться: история доведенного до ручки злыми белыми колонизаторами благородного индийца, в итоге назвавшегося Немо (Никто), - просто кладезь. Поэтому новый сериал сосредоточится на персонаже по полной.

Как передает Deadline, красная строка "Наутилуса" - предельно притесненный и лишенный всего принц, ищущий мести и справедливости. Главным антагонистом капитана станет гнусная Ост-Индская компания.

Сценаристом и продюсером шоу обозначен Джеймс Дормер ("Великолепные Медичи"), призванный описать процесс становления Немо и предысторию его субмарины.

Фото: kinopoisk.ru
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Съемки начнутся в 2022 году. В первом сезоне обещаны десять эпизодов. Даты премьеры пока нет.

Роман впервые был опубликован в журнале в 1869-м. История Немо закончилась в книге "Таинственный остров" (1874).

Книга экранизировалась множество раз, начиная с 1907 года. В частности, в 1975-м вышел советский трехсерийный "Капитан Немо" Василия Левина - с Дворжецким.

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