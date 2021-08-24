Глава ПСБ открыл заседание Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК

24 августа 2021 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия - 2021" прошло заседание Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при Комиссии Госдумы РФ.

В мероприятии приняли участие руководители и топ-менеджеры крупнейших оборонных предприятий страны, представители государственных ведомств, банковского и финансового сообщества. Деятельность совета направлена на выработку решений для создания условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.

Председатель ПСБ Петр Фрадков как глава совета выступил с приветственным словом. Глава ПСБ отметил, что банк совместно с НИР "Иннопрактика" опросил высокотехнологичные предприятия о темах, которые они считают важным проработать в рамках Экспертного совета. По результатам анкетирования была выявлена одна из наиболее острых проблем предприятий ОПК на сегодня - потребность в новых кадрах.

"Сейчас предприятия решают свои кадровые проблемы в основном самостоятельно - направляя сотрудников на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Экспертный совет ранее предложил дополнительные меры поддержки и привлечения молодых специалистов. Среди них - стимулирующие выплаты для специалистов и льготные условия приобретения жилья", - сказал Петр Фрадков.

На заседании члены совета обсудили варианты решения кадровых проблем оборонных предприятий, а также вынесли ряд предложений по повышению доступности кредитных ресурсов для них.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"