Hublot покоряет Средиземное море: серии часов, посвященные местам и странам

Из Испании в Турцию, через Грецию, Францию и Италию: компания Hublot отправилась в летнее путешествие по волнам Средиземного моря, чтобы открыть новые бутики, в которых предлагались бы специально созданные для них ограниченным тиражом автоматические хронографы коллекции Hublot Classic Fusion.

Hublot Classic Fusion, лимитированные серии для бутиков на Средиземном море. Фото: пресс-служба

Италия, Форте-деи-Марми

Знаменитый тосканский морской курорт Форте-деи-Марми стал домом для нового бутика Hublot. Открытие ознаменовано выпуском часов, специально разработанных по этому случаю. Модель диаметром 45 мм выпущена лимитированной серий в 35 экземпляров. Ее отличия: бежевый корпус из керамики и бежевый циферблат, каучуковый ремешок. Вариант - ремешок бирюзового цвета. Калибр - HUB1143 с запасом хода 42 часа.

Италия, Капри

Жемчужина Тирренского моря остров Капри славится своими потрясающими пейзажами, дворцами, яхтами и престижной улицей Витторио Эмануэле, на которой находится бутик Hublot. Здесь предлагают хронограф Classic Fusion, выпущенный ограниченным тиражом 30 экземпляров. Его титановый корпус увенчан керамическим безелем лазурного цвета, который перекликается с цветом неба над Неаполитанским заливом. Полосатый каучуковый ремешок, лазурные счетчики хронографа на белом циферблате. На прозрачной задней крышке - изображение местного пейзажа.

Греция, Миконос

Миконос с его пляжами и ночными клубами снова удостоился особых летних часов Hublot - это уже десятая модель, посвященная греческому острову. Версия 2021 года сочетает темно-синий цвет керамики корпуса с теплотой розового золота на безеле, напоминая о закате, которым ежедневно наслаждаются местные жители. Лопастной ротор на циферблате символизирует знаменитые ветряные мельницы Миконоса. Часы предлагаются на ремешке из кожи аллигатора.

Турция, Бодрум

Новый бутик Hublot в Бодруме построен из камней мавзолея в Галикарнасе - одного из чудес древнего мира. Этот город с видом на Эгейское море вдохновил компанию Hublot на часы в корпусе из титана ограниченной серией в 25 экземпляров. Циферблат и ремешок выполнены в синем цвете, который дополнен белыми счетчиками хронографа и белой отстрочкой синего ремешка из кожи аллигатора. Предлагается также белый каучуковый ремешок.

Испания, Ибица

На острове вечеринок теперь есть и бутик Hublot с собственной дизайнерской серией часов из темно-синей керамики. Здесь решение ремешков обратное: белый - из кожи аллигатора, синий - из каучука. На обратной стороне модели - признание в любви компании к острову, символ сердца.

Франция, Сен-Тропе и Монако

Деревянные стены, напоминающие лодочные палубы, веревочные ручки и джутовые ковры: новые бутики Hublot на юге Франции отличаются отчетливой атмосферой морского побережья.