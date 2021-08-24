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24.08.2021 14:56
Рубрика: В мире

Лавров: Россия ценит прагматичный подход Венгрии в вопросе развития отношений

Текст: Алексей Чуриков
Москва ценит прагматичную позицию, которую Будапешт занимает по многим вопросам, несмотря на развернувшуюся в Евросоюзе откровенную антироссийскую кампанию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийарто по итогам их переговоров в Будапеште.

"Мы ценим трезвую, прагматичную позицию Венгрии, которая исходит из того, что при всех разногласиях, все-таки необходимо не делать интересы развития, поступательной экономической кооперации заложниками политических и идеологических игр", - подчеркнул Сергей Лавров.

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Российский министр напомнил об успешном использовании Венгрией российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Лавров назвал "значимым и знаковым" сотрудничество Москвы и Будапешта в сфере противодействия распространения COVID-19.

"Венгрия первая из членов Евросоюза успешно использовала российскую вакцину "Спутник V" для иммунизации населения. И мы сейчас уже в практическом плане обсуждаем начало производства этой вакцины на территории Венгрии", - заявил Лавров. Он также подчеркнул, что у двух стран имеется общее мнение о недопущении политизации этого вопроса, поскольку любая политизация будет препятствовать основной цели - победы над COVID-19 в глобальном масштабе.

Глава МИД Венгрии со своей стороны подтвердил, что Будапешт намерен развернуть производство российской вакцины уже в 2022 году. Цех по производству вакцины должен быть построен в городе Дебрецен. "Начиная с конца 2022 года уже будет возможность по российской лицензии производить вакцину", - заявил Петер Сийарто в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на Youtube-канале RT-Россия.

В мире Европа Венгрия Правительство МИД

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