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24.08.2021 20:58
Рубрика: В мире

МИД РФ: Москва обеспокоена отступлением Ирана от условий "ядерной сделки"

Текст: Алексей Чуриков

Факты производства Ираном металлического урана со степенью обогащения до 20%, а также наращивание Тегераном собственных производственных мощностей для обогащения урана до 60%, свидетельствуют об отступлении иранских властей от условий "ядерной сделки". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Путин заявил, что Москва и Берлин надеются на сохранение ядерной сделки

Комментарий российского МИД обусловлен реакцией ряда европейских участников "ядерной сделки" на вышедшие внеочередные доклады МАГАТЭ, подтверждающие производство металлического урана иранскими властями.

"Действия Ирана являются очередным отступлением от договоренностей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Понимаем, что во многом причиной подобного шага послужило отсутствие конкретных практических результатов усилий по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки", в то время как односторонние санкции США, обращённые против Ирана и сотрудничающих с ним третьих стран, продолжают действовать", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Однако мы обеспокоены тем, что это ещё сильнее отдаляет нас от искомой цели, а задача по созданию условий для устойчивой реализации всеобъемлющих договорённостей продолжает осложняться", - говорится в комментарии МИД РФ.

Москва убеждена в том, что единственный выход из сложившейся ситуации - скорейшее возобновление переговорного процесса по "реанимированию" СВПД. "Призываем всех партнеров по "ядерной сделке", а также США воздерживаться от опрометчивых шагов, которые будут создавать дополнительные преграды на пути нормализации обстановки вокруг иранской ядерной программы", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В мире Ближний Восток Иран Правительство МИД Ядерная программа Ирана

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