Минцифры объяснило, как борется с цифровыми мошенниками

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили ТАСС, что ведомство занимается разработкой нескольких концепций систем для борьбы с мошенническими телефонными звонками с подменных номеров.

Ранее такое предложение содержалось в письме "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) на имя главы Минцифры Максута Шадаева. В нем предлагалось также ввести в Уголовный кодекс РФ ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и, возможно, сам процесс подмены. Кроме того, в документе шла речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать мошеннические номера без санкции суда.

В Минцифре сообщили, что и без предложений ОНФ борьба с мошенническими телефонными звонками уже включена в мероприятия федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика". А потому в настоящее время в ведомстве не только разрабатываются, но и находятся в разной степени готовности концепции систем, предназначенных для борьбы со звонками с подменных номеров на территории РФ.

В министерстве добавили, что при разработке учитываются в том числе вопросы скорости внедрения, затрат операторов, системности проекта и его готовности противостоять новым угрозам (в случае блокирования одного из возможных каналов поступления вызовов с подменным номером, неминуемо преступность оперативно перейдет на другие каналы). "При разработки концепции системы мы тесно взаимодействуем с ЦБ, банками, операторами, компаниями в сфере ИБ", - пояснили в министерстве.