Обнаружен самый быстро вращающийся астероид в Солнечной системе

Международная команда астрономов, используя расположенную в Чили мощную 570-мегапиксельную камеру для поиска темной энергии Dark Energy (DECam), подтвердила существование астероида с самым коротким орбитальным периодом среди всех известных астероидов в Солнечной системе.

Как сообщает Live Science, тон исследованию задал Скотт Шеппард из Института наук Карнеги. Он обнаружил неизвестный ранее объект, изучая массив данных упомянутой камеры. Кстати, она установлена на четырехметровом телескопе Victor M. Blanco Межамериканской обсерватории CTIO. Первые же прямые изображения астероида были получены Яном Делл'Антонио и Шенминг Фу из Университета Брауна.

Далее исследователи объединили усилия и установили, что орбита открытого астероида составляет около одного километра. На своем минимальном расстоянии она отстоит от Солнца примерно на 20 миллионов километров, что составляет около 0,13 астрономических единицы. Поясним, что астрономическая единица - это единица измерения, примерно равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.

Астероид получил обозначение PH27 2021. Астрономы рассчитали, что ему требуется всего 113 дней, чтобы совершить оборот вокруг Солнца. Это делает обнаруженный астероид самым быстро вращающимся вокруг Солнца астероидом.

А если брать для сравнительного анализа все известные объекты Солнечной системы, то только Меркурий обладает более коротким периодом обращения вокруг Солнца. Этой планете требуется всего 88 дней, чтобы совершить полный оборот. Но среди астероидов объект PH27 2021 на сегодняшний день является рекордсменом.

При этом астрономы отмечают, что движется он по гораздо более удлиненной эллиптической орбите, чем Меркурий, которая также пересекает орбиту Венеры. Это означает, что в определенные периоды своего цикла он и приближается к Солнцу ближе, чем Меркурий, - на расстояние всего около 20 миллионов километров.

Во время этих коротких сближений поверхность астероида становится раскаленной. Она нагревается до 500 градусов по Цельсию, такой температуры достаточно, чтобы плавить свинец. По оценкам группы исследователей, эти сближения также погружают астероид в так называемый гравитационный колодец Солнца. А это означает, что он наиболее мощно испытывает на себе эффекты общей теории относительности среди всех известных объектов Солнечной системы.

В частности, как говорят исследователи, такие эффекты проявляются в небольшом колебании эллиптической орбиты PH27 2021 вокруг Солнца, которые были зафиксированы в ходе наблюдений при помощи аппаратуры.

Анализ полученных данных также показал, что орбита обнаруженного астероида является нестабильной, если рассматривать ее возможную эволюцию в долгосрочной перспективе. По оценкам астрономов, объект, вероятнее всего, столкнется с Солнцем, Меркурием или Венерой через несколько миллионов лет. Эта космическая катастрофа не произойдет только в том случае, если астероид будет сброшен со своей орбиты в результате какого-то очень мощного гравитационного взаимодействия.

Ученые предполагают, что обнаруженный объект мог зародиться в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. С течением времени он был вытеснен оттуда гравитационным воздействием планет, которое постепенно приблизило его к Солнцу.

Впрочем, имеется и альтернативная версия о происхождении PH27 2021. Она учитывает высокий угол наклона орбиты в 32 градуса. Эта гипотеза предполагает, что обнаруженный объект может быть потухшей кометой из внешней части Солнечной системы, которая попала на более близкую к Солнцу короткую орбиту при прохождении около одной из планет земной группы. В любом случае, будущие наблюдения за астероидом прольют больше света на его происхождение.