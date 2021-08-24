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Рубрика: В мире

Пентагон сообщил о рождении троих детей на авиарейсах из Афганистана

По меньшей мере трое детей родились на авиарейсах, на которых эвакуируют граждан из Афганистана. Об этом заявил глава Транспортного командования Вооруженных сил США Стивен Лайонс.

СМИ: Часть эвакуированных афганцев ранее выслали из ФРГ за преступления

"С большим удовольствием сообщаю новость о том, что ребенок родился на рейсе с [немецкой] базы "Раммштайн". На самом деле их было больше. Мои последние данные - три [ребенка], хотя формально мы их не подсчитываем", - приводит слова генерала РИА Новости.

Отметим, что речь идет об эвакуации из Афганистана иностранцев и местных жителей, которые ранее работали на иностранные миссии, но после захвата власти запрещенным в РФ движением "Талибан" оказались под угрозой смерти.

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