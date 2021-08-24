Песков назвал риторическим вопрос о пользе или вреде сменяемости власти

Позиция Кремля по сменяемости власти не имеет значения, это вопрос Конституции и волеизъявления граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на журналистам о прозвучавшей на дебатах теме о пользе или вреде сменяемости власти в России.

"Это вопрос риторический и совершенно здесь не важна позиция Кремля", - пояснил Песков. "У нас есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы", - напомнил он.

"Это вопрос выборов, народного голосования за главу государства, выборов в парламент, к которым мы готовимся, а дальше это уже вопрос волеизъявления людей", - заключил Песков.