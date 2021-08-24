Петр Толстой: Наш флаг, как и гимн, живет в душах и умах людей

Кандидат в депутаты Госдумы Петр Толстой в День флага заявил, что российский триколор олицетворяет лучшие качества, присущие русскому народу - благородство и верность, мужество и смелость, честь и доблесть.

"Под этим флагом мы отстаиваем наши ценности, одерживаем победы на внешнеполитической арене, защищаем интересны граждан России и честь страны на международных соревнованиях", - заявил Толстой.

Намерения некоторых стран и организаций бороться с флагом России никакого результата не дадут, убежден он. "Попытки эти тщетны и не имеют никакого эффекта - ведь наш флаг, как и гимн, находится в душах и умах людей, объединяя нас на ментальном и мировоззренческом уровне", - заключил Толстой.

Валерий Катков, баллотирующийся в Думу по 199-му округу от Партии Роста, также высказался по поводу Дня флага. "В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать "полотнище из... белой, лазоревой, алой полос" официальным национальным флагом России. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле "Орел", построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи. Во все времена триколор был символом свободы нашей страны. Пусть и дальше будет так!" - написал он в своем Telegram-канале.

Анна Балыкова, представляющая Партию пенсионеров, заявила, что для нее этот праздник - по-настоящему важный. "Вместе с гербом и гимном, флаг - это символ нашей страны. Во все времена он олицетворял собой могущество и величие России. Официальный день Государственного флага - это возможность напомнить об этом. В этот праздник я хочу пожелать нам всем, чтобы наша страна активно развивалась, чтобы росла экономика, а небо над головой всегда оставалось мирным", - написала Балыкова на своей странице в Facebook.