Пять тысяч гостей из 27 регионов страны: Андрей Чибис подвел итоги фестиваля "Териберка"

Подведены итоги VI международного арктического фестиваля "Териберка", который в этом году проходил в рамках культурной программы Председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Оператором Председательства выступает Фонд Росконгресс.

Фестиваль был организован при участии АНО "Мурманконгресс" и Комитета по туризму Мурманской области и продлился два дня - 21 и 22 августа. За время работы его гостями стали более 5 тысяч человек из 27 регионов России.

"Фестиваль - это в первую очередь коммуникационная площадка, которая способствует объединению представителей государства, бизнеса и творческих направлений и помогает затронуть темы, которые особо остро стоят на повестке. Обсудить развитие туристических индустрий в России, мировые тренды, а также сформулировать общие задачи и создать платформу для трехстороннего диалога. Уверен в том, что Фестиваль стал дополнительным импульсом развития России и определил необходимые меры поддержки со стороны государства", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах Антон Кобяков.

Как уточнил глава областного комитета по туризму Александр Елисеев, кроме привычных соседних регионов - Архангельской, Вологодской, Ленинградской области, - в этом году фестиваль посетили гости из Московской, Калужской, Калининградской, Смоленской, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Брянской областей, Пермского, Краснодарского и Ставропольского края, Чувашии, Алтая и даже Челябинска и Владивостока. В рамках акции "На севере отдыхать" с Почтой России в разные уголки страны были отправлены 3000 открыток. А фестиваль электронной музыки Format собрал 1,5 тысячи зрителей.

"Фестиваль в этом году проходил в рамках Председательства России в Арктическом совете и сменил формат. Теперь это не просто развлечение для туристов - это серьезное мероприятие с привлечением мировых экспертов, посвященное туризму, молодежной политике и устойчивому развитию населенных пунктов в Арктической зоне. Териберка в этом смысле - классический пример поселка, который мог просто прекратить существование, но сегодня активно развивается и привлекает огромное количество людей", - губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фестиваль стал не только эффективным механизмом для налаживания диалога, а также послужил площадкой для заключения трех важных для области соглашений - о проведении в регионе премии Arctic Travel Awards 2022, о создании Арктической кулинарной школы и о сотрудничестве с Всемирным Фондом дикой природы.