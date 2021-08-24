Пять тысяч гостей из 27 регионов страны: Андрей Чибис подвел итоги фестиваля "Териберка"

Новости

СК расследует исчезновение детей в Тюмени, где нашли убитой школьницу 12:19
Вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech окончательно одобрена в США 12:14
Цена акций "Газпрома" обновила максимум лета 2008 года 12:06
ВЦИОМ: Более 80% россиян довольны своей работой 12:06
Ученые подтвердили влияние красного вина на артериальное давление 12:05
Оперштаб: В Москве выявлено 1 105 новых случаев COVID-19 12:02
МИД Украины опроверг слова замминистра об угнанном из Кабула самолете 11:55
Опубликовано видео с места схода селя в Дагестане 11:52
Депутат назвал способ борьбы с подменой телефонных номеров 11:48
Немцев возмутили гарантии Берлина Киеву по транзиту газа 11:48
Минцифры объяснило, как борется с цифровыми мошенниками 11:47
Инфекционист назвал лучшее время для прививки от COVID-19 11:34
Клишас не поддержал уголовное наказание за подмену телефонных номеров 11:32
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей 11:30
Экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в хостеле в Москве 11:23
Афганский флаг все же появится на торжественной церемонии открытия Паралимпиады 11:21
Полиция Петербурга задержала четырех человек после поножовщины 11:16
Российские военные установили два мировых рекорда 11:05
В Петербурге предложили повысить цены на проезд на два рубля 10:51
В Карелии умер третий человек после употребления суррогатного алкоголя 10:51
Суд отменил домашний арест гинекологу Дружининой по делу о торговле детьми 10:43
Под Воронежем более 30 тысяч человек остались без воды 10:40
В Приамурье трое подростков осквернили Мемориал Славы 10:39
В Сочи в пик курортного сезона рекордно подешевели авиабилеты 10:37
Захарова дала братский совет Зеленскому 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 11:33
Рубрика: Общество

Пять тысяч гостей из 27 регионов страны: Андрей Чибис подвел итоги фестиваля "Териберка"

Подведены итоги VI международного арктического фестиваля "Териберка", который в этом году проходил в рамках культурной программы Председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Оператором Председательства выступает Фонд Росконгресс.

Фестиваль был организован при участии АНО "Мурманконгресс" и Комитета по туризму Мурманской области и продлился два дня - 21 и 22 августа. За время работы его гостями стали более 5 тысяч человек из 27 регионов России.

"Фестиваль - это в первую очередь коммуникационная площадка, которая способствует объединению представителей государства, бизнеса и творческих направлений и помогает затронуть темы, которые особо остро стоят на повестке. Обсудить развитие туристических индустрий в России, мировые тренды, а также сформулировать общие задачи и создать платформу для трехстороннего диалога. Уверен в том, что Фестиваль стал дополнительным импульсом развития России и определил необходимые меры поддержки со стороны государства", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах Антон Кобяков.

Как уточнил глава областного комитета по туризму Александр Елисеев, кроме привычных соседних регионов - Архангельской, Вологодской, Ленинградской области, - в этом году фестиваль посетили гости из Московской, Калужской, Калининградской, Смоленской, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Брянской областей, Пермского, Краснодарского и Ставропольского края, Чувашии, Алтая и даже Челябинска и Владивостока. В рамках акции "На севере отдыхать" с Почтой России в разные уголки страны были отправлены 3000 открыток. А фестиваль электронной музыки Format собрал 1,5 тысячи зрителей.

"Фестиваль в этом году проходил в рамках Председательства России в Арктическом совете и сменил формат. Теперь это не просто развлечение для туристов - это серьезное мероприятие с привлечением мировых экспертов, посвященное туризму, молодежной политике и устойчивому развитию населенных пунктов в Арктической зоне. Териберка в этом смысле - классический пример поселка, который мог просто прекратить существование, но сегодня активно развивается и привлекает огромное количество людей", - губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фестиваль стал не только эффективным механизмом для налаживания диалога, а также послужил площадкой для заключения трех важных для области соглашений - о проведении в регионе премии Arctic Travel Awards 2022, о создании Арктической кулинарной школы и о сотрудничестве с Всемирным Фондом дикой природы.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

Главное сегодня

МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года
Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии
Неизвестные угнали украинский самолет из аэропорта Кабула
Минцифры объяснило, как борется с цифровыми мошенниками
В России начали разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете