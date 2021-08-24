Пользователей предупредили о новой опасности WhatsApp для Android

Одна из версий мода для WhatsApp под названием FMWhatsapp 16.80.0 содержит троянское приложение Triada, сообщили в "Лаборатории Касперского".

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По словам экспертов, вредоносная часть мода (дополнения к WhatsApp) может загружать и запускать другие вредоносные модули, которые активизируют платные подписки, показывают рекламу и так далее.

В компании также отмечают, что сам мод FMWhatsapp работает согласно заявленной функциональности и поэтому выглядит безобидно, однако содержит вредоносные возможности. Поэтому пользователям рекомендуется устанавливать приложения только из официальных источников.