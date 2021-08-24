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24.08.2021 15:15

ПСБ и "Иннопрактика" наградили победителей национального рейтинга "Лидерство на гражданских рынках"

ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" представили итоги второго этапа национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках" и отметили компании, которые добились на сегодняшний день наибольших успехов в этом направлении.

ТОП-10 второго рейтинга изменился по сравнению с результатами первого исследования, проведенного в прошлом году: в список победителей вошли восемь новых участников. Первое место рейтинге 2021 года заняла "Акционерная Компания "Туламашзавод", на второе место с пятого переместилось Энгельсское опытно-конструкторское бюро "Сигнал" им. А.И. Глухарева, замыкает тройку лидеров "Ковровский электромеханический завод".

Итоги второго рейтинга также показали, что число предприятий ОПК, которые наращивают выручку от реализации гражданской продукции темпами выше 5% в год, растет. Все больше компаний инвестируют в свое гражданское производство - около 20% участников рейтинга показывают темпы роста инвестиций свыше 20% в год. Заметно выросла доля компаний ОПК, продукция которых конкурентоспособна на массовом рынке и востребована коммерческими организациями и населением - на 12%.

Председатель ПСБ Петр Фрадков поздравил победителей рейтинга: "ПСБ оказывает всестороннюю поддержку предприятиям ОПК при выполнении задач по диверсификации. Для того, чтобы популяризировать лучшие практики по выпуску гражданской продукции оборонных предприятий и разработать предложения по решению проблем, сдерживающих этот процесс, мы проводим ежегодное масштабное исследование проектов в этой области. За два года мы изучили кейсы более 650 организаций ОПК. Уверен, вместе мы найдем наиболее эффективные способы преодоления имеющихся барьеров на этом пути".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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