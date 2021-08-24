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24.08.2021 15:19

ПСБ поддержит развитие рыночных компетенций руководителей ОПК в целях диверсификации

Руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов 24 августа 2021 года выступил на конференции "Диверсификация ОПК. Кадровый вопрос", организованной в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021", с докладом на тему "Финансирование проектов диверсификации в ОПК. Инструменты, практики применения".

Спикерами мероприятия также стали руководители и представители государственных ведомств, крупнейших оборонных предприятий, банковского и бизнес сообществ. В ходе дискуссии участники обсудили подходы, условия и механизмы, необходимые для развития диверсификации предприятий ОПК, лучшие практики их реализации и обменялись опытом в области диверсификации.

В своем выступлении Антон Дроздов рассказал, что перед предприятиями ОПК при реализации проектов по диверсификации очень остро стоит проблема недостаточного количества специалистов на предприятиях ОПК, которые владеют рыночными компетенциями в части продвижения продукции на гражданских рынках, маркетинга, организации сбыта и ведения клиентов. "Принято считать, что основным препятствием для реализации проектов диверсификации ОПК является недостаток свободных финансовых средств, необходимых для инвестирования в производство гражданской продукции. Однако результаты проведенного нами исследования свидетельствует о том, что проблема не только в нехватке денег, но и в недостатке нематериальных ресурсов - кадрового потенциала, технологий производства и обеспечения дополнительного спроса на производимую гражданскую продукцию".

Антон Дроздов отметил, что ПСБ обладает уникальными компетенциями по работе с предприятиями ОПК и готов обеспечить процессы ускоренного расширения производства продукции гражданского и двойного назначения, создавая не только специальные финансовые продукты и услуги для поддержки и развития оборонного сектора, но и способствуя развитию рыночных компетенций руководителей и сотрудников оборонных предприятий.

В частности, для этой цели в ближайшее время будет запущена Академия ПСБ. "Кроме того, совместно с корпорацией "Вымпел" ПСБ создает особую структуру - "Клуб диверсификаторов", основная цель которой - обмен лучшими практиками, опытом, наработками и инструментами при реализации проектов диверсификации", - резюмировал Антон Дроздов.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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