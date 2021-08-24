ПСБ расширяет сотрудничество с "Военно-строительной компанией"

В ходе Международного военно-технического форума "Армия - 2021" ПСБ и Публично-правовая Военно-строительная компания (ВСК) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и руководитель компании Андрей Белков.

Соглашение определяет принципы дальнейшего развития сотрудничества в различных направлениях: финансирование банком текущей и инвестиционной деятельности компании, взаимодействие сторон в части зарплатного проекта и размещения депозитных средств, а также оказание консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: "Своей работой в сфере строительства, реконструкции и ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры "ВСК" способствует поддержанию обороноспособности страны. Подписанное соглашение станет базой для нашего дальнейшего сотрудничества в части успешного и своевременного выполнения контрактов компании по гособоронзаказу".

"ПСБ давно и успешно сотрудничает с Минобороны России. Теперь он стал стратегическим партнёром и для публично - правовой Военно-строительной компании. Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, безусловно, обеспечит эффективность и качество в финансовой, инвестиционной и банковской сферах нашей деятельности", - сказал Андрей Белков.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"