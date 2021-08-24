ПСБ сформировал ряд практических инструментов по поддержке проектов диверсификации

24 августа 2021 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" ПСБ организовал панельную дискуссию "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы. Роль государства и экономических субъектов", на которой выступил председатель ПСБ Петр Фрадков.

Спикерами мероприятия также стали вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, председатель правления, генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов и заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарёв.

В ходе дискуссии участники обсудили вопросы практического применения предприятиями ОПК мер государственной поддержки при производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, варианты финансирования запуска ее производства и формы участия государственных корпораций, институтов развития и ПСБ как опорного банка ОПК в проектах диверсификации.

В своем выступлении Петр Фрадков перечислил основные вызовы при реализации проектов диверсификации: отсутствие или недостаток у работников предприятий ОПК рыночных компетенций, дефицит свободных денежных средств на перевооружение производства для выпуска гражданской продукции, а также большие накладные расходы при производстве, которые делают ее неконкурентоспособной. "Решать эти проблемы мы предлагаем комплексно, в частности необходимо расширить перечень импортозамещаемой продукции, на которую распространяются меры по снижению ее себестоимости, активнее использовать механизм гарантированных закупок продукции новых производств, предоставлять кэшбэк покупателям гражданской продукции, произведенной на предприятиях ОПК, запускать образовательные программы для управленческих кадров ОПК и распространить практику использования в деятельности предприятий ОПК механизма преференциальных режимов - особых экономических зон и технопарков", - сказал глава ПСБ.

Петр Фрадков подчеркнул, что для реализации указанных предложений необходимо скоординировать усилия органов государственной власти, институтов развития и ПСБ. Банк, в свою очередь, уже подготовил ряд соответствующих инструментов по поддержке проектов диверсификации. "Мы сформировали специальную программу с использованием механизма льготного финансирования, который позволяет заемщикам по проектам диверсификации снижать затраты на обслуживание кредита за счет субсидирования процентной ставки со стороны государства, - рассказал Петр Фрадков, - Кроме того, будет открыта Академия ПСБ, и создается Фонд диверсификации ОПК, специальный инструмент прямого финансирования проектов диверсификации. Также мы предложим предприятиям ОПК совместные с институтами развития продукты в этой сфере".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"