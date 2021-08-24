ПСБ участвует в создании диверсификационного промышленного технопарка в Ростовской области

В ходе Международного военно-технического форума "Армия - 2021" ПСБ, Министерство промышленности и энергетики Ростовской области и ПАО "Гранит" подписали соглашение о сотрудничестве по созданию диверсификационного промышленного технопарка в Ростовской области. Документ подписали руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и генеральный директор ПАО "Гранит" Валерий Панасенко.

Согласно договоренностям, на базе производственных мощностей ПАО "Гранит" планируется создание специального промышленного технопарка, который будет аккумулировать и развивать диверсификационные проекты предприятий ОПК со всей области и из соседних регионов. Резиденты технопарка получат доступ к его технологической инфраструктуре: им в частности, будет доступно офисное, лабораторное и производственное оборудование. Реализация проекта будет способствовать дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности Ростовской области, ее социально-экономическому развитию и привлечению инвестиций в интересах реализации национальных проектов Российской Федерации.

Антон Дроздов отметил: "Технопарк даст дополнительный импульс для увеличения и расширения ассортимента производства гражданской продукции ПАО "Гранит". Кроме того, это позволит привлечь малый и средний бизнес в промышленность Ростовской области. Мы рассчитываем также, что технопарк станет первой в своем роде площадкой для стимулирования создания и реализации диверсификационных проектов с участием МСП. В дальнейшем мы планируем распространить наш опыт организации подобных диверсификационных технопарков в других регионах страны, что значительно поможет в достижении цели диверсификации ОПК".

Андрей Савельев поделился статистикой: "В настоящее время Ростовская область динамично развивается. По итогам полугодия регион сохраняет лидирующие позиции в Южном Федеральном округе по значению показателя "Индекс промышленного производства" (114,0% к уровню соответствующего периода прошлого года, по ЮФО - 106,0%, по России - 104,4%). Драйверами промышленного развития, безусловно выступают индустриальные парки, промышленные кластеры, технопарки и для нас принципиально важно продолжить последовательное развитие инфраструктуры бизнеса. Сегодня в повестке дня проект создания первого в регионе промышленного технопарка в сфере высоких технологий. Реализация инвестпроекта позволит нам не только выстроить взаимодействие между коммерческими, научными и финансовыми структурами, сформировать современную технологическую среду, но и создать пилотную бизнес-модель для решения стратегической задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса области".

Валерий Панасенко уточнил: "Уникальность проекта заключается в том, что промышленный технопарк "ГРАНИТ", созданный на базе имущественного комплекса частного оборонного предприятия, формируется как развивающаяся экосистема наукоемких предприятий, где рыночные и инженерные компетенции резидентов интегрируются с технологическими и экспертными возможностями управляющей компании. То есть, мы собираемся зарабатывать не столько на аренде производственных площадей и предоставлении энергоресурсов резидентам, сколько на их капитализации за счет глубокого взаимного участия в бизнесе".

Для справки:

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.

Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и около 10 тысяч банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.

ПАО "Гранит" создано в 1958 году. Выпускаемая предприятием продукция используется в наземной стационарной и передвижной аппаратуре зенитно-ракетных комплексов, авиационной аппаратуре, аппаратуре в составе автоматизированных систем управления воздушным движением и соответствует мировым стандартам качества.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"