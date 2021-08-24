Путин наградил гимнастку Аверину и своего спецпредставителя Шматко

Президент подписал указ о государственных наградах.

За большой вклад в развитие ТЭК и многолетнюю добросовестную работу Орденом "За заслуги перед Отечеством III степени" награжден спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко.

Орденом Александра Невского, в частности, отмечены митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, сенатор Таймураз Мамсуров, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН Валерий Тишков.

Орденом Дружбы награжден посол России в Тунисе Сергей Николаев. Гимнастка Арина Аверина, четырехкратная чемпионка мира удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.